Одним із лідерів першої частини УПЛ сезону-2023/2024 стало житомирське Полісся, яке є абсолютним дебютантом в еліті українського футболу. Команда Калитвинцева зазнала лише трьох поразок у 17 матчах та наразі посідає третє місце в турнірній таблиці.

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Усик планує зіграти за Полісся у 2024 році

Такі успіхи не залишив поза увагою український чемпіон Олександр Усик, який також має чинний контракт із амбітним клубом. Він привітав Полісся з завершенням першої частини сезону УПЛ та заявив, що у 2024 році буде готовий зіграти за житомирський колектив і нарешті офіційно дебютувати у професійному футболі:

Була неймовірна половина сезону. Ви всі молодці, ви всі віддавалися на повну. Ви віддаєтеся там, на полі, я віддаюся у своєму спортивному залі для того, щоб порадувати всіх нас, себе та всю нашу країну.



Я знаю та думаю, що наступного сезону ми разом будемо виходити на поле, боротися та перемагати. Сил, радості та перемог. Геннадію Владиславовичу, ви красунчик.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик готується до бою з Тайсоном Ф'юрі, у якому визначатиметься перший абсолют в історії надважкої ваги в епоху чотирьох поясів. Битва відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії.

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Дивіться відео зі зверненням Усика до Полісся

Довідка. Свій наступний матч в УПЛ Полісся зіграє 24 лютого з Рухом, який також провів потужно першу частину сезону та наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці.