В Ер-Ріяді визначився абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні. У яскравому поєдинку Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та об'єднав усі титули хевівейту.
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Хірн: Як Тайсон вижив, я не знаю
Британський промоутер Едді Хірн вважає перемогу Усика цілком заслуженою. Дев'ятий раунд став вирішальним у поєдинку. Рефері не повинен був зупиняти бій та зафіксувати нокаут.
"Мені здалося, що Ф'юрі контролював ситуацію і виглядав фантастично в сьомому і восьмому раундах. Дев'ятий був, очевидно, дуже сильним, і як Тайсон вижив, я не знаю.
У бою за абсолютне чемпіонство, коли боєць не торкається канвасу, я не думаю, що його слід зупиняти. Але Ф'юрі був абсолютно без сил", – сказав
Хірн також розповів, що на думку Джошуа Усик легко переміг велетня Ф'юрі.
Відео нокдауну у поєдинку Усик – Ф'юрі
Скандальне рішення рефері
- У дев'ятому раунді після серії потужних ударів Усика Ф'юрі поплив. Від падіння колишнього чемпіона WBC врятували канати.
- Рефері зупинив бій та повільно розпочав відрахунок. Після цього пролунав гонг і Тайсон мав можливість прийти до тями.
- На думку Олександра Красюка, рефері вкрав нокаут в Усика.