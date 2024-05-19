Український боксер потужною комбінацією відправив суперника до канатів, які його у підсумку й врятували. Також рятівним для "Циганського короля" став гонг про закінчення 9-го раунду, пише 24 Канал.

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Рефері вкрав дострокову перемогу в українця

Суддя відрахував та після гонгу відправив боксерів по своїх кутах. Після чого бій було продовжено та тривав усі 12 раундів. Доля переможця була у руках суддів. За їх підрахунками перемогу здобув Усик – 115:112, 113:114 та 114:113.

Ще на ринзі флеш-коментар дав промоутер українця Олександр Красюк. Представник Олександра Усика заговорив про вкрадений нокаут в українця.

Я виснажений. Вболівав та підтримував Усика протягом усього бою. Жодної неповаги до рефері, але він вкрав нокаут. Це моя думка. Це був чудовий виступ,

– заявив промоутер.

Ф'юрі теж не погодився із підрахунками суддів, запевнивши, що саме він повинен був здобути перемогу. Однак абсолютним чемпіоном світу у хевівейті став українець. Попереду у боксерів ще буде реванш, який може відбутись вже восени 2024-го.