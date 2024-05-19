Бій виявився надзвичайно складним для обох претендентів на абсолют. У дев'ятому раунді Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні, але рефері допоміг британцю оговтатися.

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Що сказав Чісора про суддівство

Скандальний епізод прокоментував ветеран хевівейту Дерек Чісора. На його переконання, рефері занадто довго відраховував відлік. Таким чином Тайсон уникнув дострокової поразки.

Це був найповільніший відрахунок в історії боксу, бро, ти це знаєш. Тепер у тебе все правильно з математикою. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це те, що було. Неважливо, чувак, ми приймаємо це. Послухайте, це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Ви розумієте?,

– звернувся Чісора до рефері.

Втім, 40-річний ветеран залишився задоволений поєдинком, який організували в Саудівській Аравії. Тепер усі з нетерпінням очікують реванш, який обіцяє бути не менш захопливим.