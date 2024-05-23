"Дуже по-філософськи": промоутер Ф'юрі розповів про реакцію британця на поразку

Френк Воррен розповів про реакцію Тайсона Ф'юрі на програш у бою з Олександром Усиком. Він зазначив, що британець готується до реваншу.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Реакція Ф'юрі на поразку

Френк Воррен розповів, що британець дуже "по-філософськи" і чекає реваншу.

На рингу Тайсон сказав, що хоче провести реванш. У роздягальні він сказав, що хоче реванш. Через кілька днів після бою, коли він повернувся додому, і ми говорили, Тайсон сказав, що хоче реванш. Ф’юрі налаштований дуже по-філософськи. Безумовно, він засмучений, але налаштований по-філософськи. Йому здавалося, що він переміг. Але це був близький бій,

– заявив промоутер Тайсона.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року.