За умовами контракту, між ними мав відбутися реванш. Проте промоутери "Циганського короля" та Ентоні Джошуа активно обговорювали можливість його скасування та розглядали варіант вже восени провести британське дербі між своїми боксерами.

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Реванш відбудеться восени

Свої натяки на цей бій робив і організатор боїв Туркі Аль-Шейх. Проте зараз усе вказує на те, що проведення реваншу є неминучим.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг розповів, коли планується друга битва між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Повідомляється, що вона має відбутися 12 або 13 жовтня.

Ентоні Джошуа при цьому також не залишиться без бою. Його вихід у ринг запланований на 20 або 21 вересня. Суперником британця буде переможець поєдинку Філіп Хргович – Даніель Дюбуа. На кону стоятиме вакантний титул IBF, який організація забере в переможця бою Усик – Ф’юрі.

До слова. Хорватський боксер є запасним варіантом для Олександра Усика, якщо Тайсон Ф'юрі знову в останній момент не зможе вийти у ринг 18 травня. Про це раніше повідомив Олександр Красюк.

Зазначається, що також Туркі Аль-Шейх не відмовився від ідеї проведення поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Він хоче організувати їх битву в березні 2025 року. Організатор при цьому не уточнив, чи залежить ця подія від результату боїв Ф'юрі з Усиком, але дав зрозуміти, що для нього британське дербі залишається у пріоритеті.