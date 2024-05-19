Британський боксер не розчаровується, адже попереду у нього буде реванш. Другий двобій між боксерами орієнтовно відбудеться вже у жовтні 2024-го року.

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Ф'юрі впевнений, що фактор війни в Україні зіграв на користь Усика

Після поразки "Циганський король" пригадав про війну в Україні.

Ми обидва провели хороший бій. Найкраще, що ми могли зробити. І ви знаєте, його країна перебуває у стані війни. Отже, люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Але не зрозумійте неправильно, на мою думку, я виграв цей бій, я повернуся. У нас є пункт про реванш,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон програв Усику за роздільним рішення суддів. Згодом у мережі з'явились усі підрахунки суддів. Хоча сам британець заявляв, що його підрахунки були іншими та на його користь.

Усик подякував супернику за двобій, якого так довго усі чекали.

Відзначимо, що поєдинок міг закінчитись раніше, аніж після усіх 12 раундів. У 9-му Ф'юрі побував у нокдауні. Лише канати та гонг врятували Тайсона від нокауту. Після бою промоутер Усика заговорив, що суддя вкрав чистий нокаут в Олександра.