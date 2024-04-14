"Якщо він переможе, то стане найкращим у цій ері": зірковий боксер зробив прогноз на бій Усика

Вже 18 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій Усик – Ф'юрі. Ексчемпіон світу Пол Маліньяджі поділився своїми думками щодо майбутнього поєдинку.

Пол Маліньяджі розповів про своє бачення поєдинку Усик – Ф'юрі. Він вважає, що у бою вагому роль для Усика зіграє правильно підібрана стратегія.

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Тріумф, який може увійти в історію

Мальянджі зазначив, що Усику потрібно показати активну роботу рук і ніг у цьому протистоянні.

Для перемоги Усику потрібна багатошарова стратегія. Можна сказати, що Усик має бути здатний перебоксувати Тайсона Ф'юрі, і я не скажу нічого проти. Насправді він це, напевно, й очікує. Але чи зможе він протидіяти фізиці Ф'юрі? Як це подолати? Потрібно більше використовувати свої ноги. Ми знаємо, що Усик робить це і здатний на це,

– розповів ексчемпіон світу.

Він також відзначив, що перемога над Ф'юрі допоможе Усику увійти в історію як найкращий у супертяжкій вазі.

Усик побив Джошуа двічі, і припустимо, він поб'є Ф'юрі. Він не бився з Вайлдером, але Вайлдер на поточний момент практично зник. Тож якщо Усик виграє цей бій, він стане найкращим у цій ері. Він стане єдиним крузером, який виграв абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі, так само, як і Холіфілд, але насправді він стане найкращим супертяжем цієї ери, і зробить це першим в історії,

– додав Пол Мальянджі.

Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що він йде до того, щоб стати першим мільярдером серед боксерів . Турки Аль аш-Шейх запропонував йому божевільну суму грошей. Умовою отримання є проведення 10 боїв.

Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі заявив, що перебуває у фантастичній формі, а також відзначив свою "секретну зброю".