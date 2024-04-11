Організатор "бою століття" Турки Аль аш-Шейх запропонував Тайсону Ф'юрі контракт на 10 поєдинків. Якщо "Циганський король" виконає умови угоди, то стане найбагатшим боксером світу.
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Фантастична пропозиція для Ф'юрі
Британець був на сьомому небі від пропозиції саудівських шейхів. Можливість стати мільярдером затьмарила усі попередні заяви "Жадібного пуза".
Це просто неймовірно. Я на шляху до того, щоб стати першим мільярдером у боксі. І, звісно, я хочу цей мільярд доларів. Я далеко не найдешевший боксер, я дорогий боксер, ймовірно, найбільш оплачуваний у боксі,
– заявив Ф'юрі.
Після такої щедрої пропозиції "Циганський король" заявив, що й надалі буде співрацювати з Саудівською Аравією, щоб отримувати найбільші гонорари у світі.
Марнотратство чи розрахунок
- Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі ледь не провалив бій проти дебютанта Френсіса Нганну. Імідж непереможного бійця похитнувся після нокдауну, в якому побував британець.
- Експерти зазначають, що після Володимира Кличка Ф'юрі не зустрічався з серйозними суперниками. Існує думка, що для британця спеціально підбирали слабких суперників: Нганну, Вайт, Чісора.
- Починаючи з 2018 року Ф'юрі провів десять поєдинків. Якщо він буде виступати в тому ж графіку, то контракт з саудитами на 10 боїв закінчиться у 2030 році. Тоді "Циганському королю" виповниться 41 рік.
- Поставити крапки над "і" повинен бій за абсолют з Олександром Усиком. Цей поєдинок дасть відповідь, хто справжній король хевівейту.