Тренер Тайсона Ф'юрі змінить тактику перед боєм за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі через коментарі промоутера Олександра Красюка. Також він вказав на деякі помилки свого підопічного.

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Зміна тактики за місяць до бою

Шуґар-Гілл Стюард зазначив, що Тайсон Ф'юрі не надто успішно працює з шульгою, а в бою з Усиком – це найгірше.

Я не був у його куті під час бою з Валліном, і з того часу ми не стикалися з шульгою, тому не було нічого, що можна було б змінити. Йдеться про те, щоб додати щось до того, що у нього вже є. У Тайсона великий розум, він дуже розумний, він один з найкращих. Бій з Валліном він все одно виграв, проблеми у нього були через розсічення, яке він отримав,

– розповів тренер Ф'юрі.

Також він зазначив, що збирається дещо змінити тактику, але розголошувати, що саме, не буде.

Чи справді (Красюк) так сказав? Можливо, мені доведеться дещо змінити в таборі. Я не збираюся говорити вам, що я збираюся змінити, очевидно. Я не можу розголошувати наш план на бій з Усиком. Але я буду вносити деякі корективи,

– додав Шуґар-Гілл Стюард.

Нагадаємо, що промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, нещодавно заявив, що Ф'юрі не знає як протистояти шульзі, тому не знає концепції.

Відзначимо. Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що він у фантастичній формі. А також він отримав свою секретну зброю у вигляді батька, який знаходиться у таборі.