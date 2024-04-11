Боксери вже декілька тижнів перебувають у тренувальних таборах. Там вони підводять себе до ідеальної форми на зазначену дату "бою століття".

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Ф'юрі максимально сфокусований на тренуваннях

Про свою фізичну готовність на пресконференції розповів чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі. "Циганський король". заявив, що він уже зараз перебуває в чудових кондиціях та підкреслив, що важливу роль у правильній підготовці до поєдинку відіграє його батько.

Я тренуюся важко, очевидно, що я у фантастичній формі. Немає місця для помилок, немає місця для неправильних тренувань. Насправді я проводжу фантастичний тренувальний табір. Жодних скарг, працюю дуже старанно, цього разу мій батько в таборі, тож я отримав свою секретну зброю. Більшого я не можу зробити,

– заявив Ф'юрі.

До слова. На пресконференції британський боксер також заявив, що міг би перемогти Олександра Усика навіть із зайвою вагою та після випитих 15 келихів пива за день до бою.

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі з Усиком мав відбутися ще 17 лютого, але був перенесений через розсічення у британського боксера. Тоді Джон Ф'юрі не був частиною команди сина при підготовці до бою та називав його тренувальний табір цирком.