Він отримав її під час спарингу з хорватом Агроном Смакічі. Новою датою проведення бою стало 18 травня.

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Пошкодження може вплинути на результат бою

У цей день непереможні боксери вийдуть у ринг, щоб визначити першого абсолюта в хевівейті в епоху чотирьох поясів. Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей прокоментував майбутню подію. Він заявив, що травма британця може стати важливим фактором, яким спробує скористатися Олександр Усик.

"Кожен боєць відрізняється тим, як довго в нього заживають порізи. Це дійсно залежить від людини. Але я думаю, що у Тайсона Ф’юрі є достатньо часу, щоб вилікуватися та проводити спаринги. На його місці я був би дуже обережним, щоб знайти надійних спаринг-партнерів.

Це розсічення може вплинути на результат бою, особливо якщо відкрилася стара рана. Не виключено, що воно може відкритися знову. Олександр Усик може спеціально цілитися в це око. Але йому слід очікувати, що Тайсон матиме стратегічний захист цього місця. Ф’юрі намагатиметься все обернути проти Усика,

– сказав Чжилей.

До слова. Раніше китайський боксер кидав виклик Олександру Усику та іншим топовим боксерам хевівейту.

Зазначимо, що наразі Олександр Усик призупинив свій тренувальний табір та проводить час із родиною, в якій нещодавно відбулося поповнення. Український боксер наприкінці січня вчетверте став батьком, а його дружина поділилася фото першої зустрічі чемпіона з донечкою Марією.