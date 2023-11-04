Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей розповів про те, кого хотів би бачити своїм наступним суперником. 40-річний китаєць вважає, що здатен перемогти кожного, тому має намір побитися з кимось із топових представників дивізіону.
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Чжилей впевнений, що переможе будь-кого
У моєму ідеальному світі моїм суперником буде хтось із великої четвірки: Усик, Ф'юрі, Вайлдер і Джошуа. Це моя мета, я дійсно хотів би отримати одного з цих хлопців. Я можу перемогти всіх чотирьох,
– сказав Чжан Чжилей.
У цьому році Чжилей двічі сенсаційно переміг відомого британця Джо Джойса, який вважався беззаперечним фаворитом. Після цього про Чжана заговорили як про претендента на престижний чемпіонський пояс.