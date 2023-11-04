Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей розповів про те, кого хотів би бачити своїм наступним суперником. 40-річний китаєць вважає, що здатен перемогти кожного, тому має намір побитися з кимось із топових представників дивізіону.

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Чжилей впевнений, що переможе будь-кого

У моєму ідеальному світі моїм суперником буде хтось із великої четвірки: Усик, Ф'юрі, Вайлдер і Джошуа. Це моя мета, я дійсно хотів би отримати одного з цих хлопців. Я можу перемогти всіх чотирьох,

– сказав Чжан Чжилей.

У цьому році Чжилей двічі сенсаційно переміг відомого британця Джо Джойса, який вважався беззаперечним фаворитом. Після цього про Чжана заговорили як про претендента на престижний чемпіонський пояс.

Усього Чжилей провів на професіональному рингу 28 поєдинків, з яких виграв 26. Цікаво, що крім однієї поразки від хорвата Філіпа Хрговича в рекорді китайця є нічия.