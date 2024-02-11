Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився кількома такими інсайдами. За його інформацією, Тайсон Ф'юрі виглядав надто кволо під час спарингів, а під час одного з тренувальних боїв Джей Опетая відправив на підлогу претендента на абсолют.

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Диму без вогню не буває

Такий витік інсайдів не міг відбутися без присутності інформатора в таборі Ф'юрі. У цьому впевнений менеджер володаря титулу WBC Спенсер Браун.

"Джонні Нельсон. У нього є кріт в нашому таборі. Ми всюди копаємо, бо він десь є. В таборі є інформатор, і у мене є один конкретний підозрюваний.

Хто б не був стукачем – він робив це не дуже добре, тому що все неправильно розумів. Джей Опетая нокаутував Ф'юрі... Цього просто не було.

Тайсон був у вогні. Спаринг був настільки хорошим, що я відсвяткував його чизкейком. Чи був кріт? Так, звісно, хтось є", – повідомив Браун.

Тож зі слів менеджера Ф'юрі випливає, що інформатор дійсно є. Однак, якщо він зливає неправдиву інформацію, то чому ж Браун такий стурбований? Можливо, дійсно "Циганський король" був у ненайкращій формі.

Дивна травма Ф'юрі