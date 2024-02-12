Он получил ее во время спарринга с хорватом Агроном Смакичи. Новой датой проведения боя стало 18 мая.

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Повреждение может повлиять на исход боя

В этот день непобедимые боксеры выйдут в ринг, чтобы определить первого абсолюта в хевивейте в эпоху четырех поясов. Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал предстоящее событие. Он заявил, что травма британца может стать важным фактором, которым попытается воспользоваться Александр Усик.

"Каждый боец отличается тем, как долго у него заживают порезы. Это действительно зависит от человека. Но я думаю, что у Тайсона Фьюри есть достаточно времени, чтобы вылечиться и проводить спарринги. На его месте я был бы очень осторожным, чтобы найти надежных спарринг-партнеров.

Это рассечение может повлиять на исход боя, особенно если открылась старая рана. Не исключено, что оно может открыться снова. Александр Усик может специально целиться в этот глаз. Но ему следует ожидать, что Тайсон будет иметь стратегическую защиту этого места. Фьюри будет пытаться все обернуть против Усика,

– сказал Чжилей.

К слову. Ранее китайский боксер бросал вызов Александру Усику и другим топовым боксерам хевивейта.

Отметим, что сейчас Александр Усик приостановил свой тренировочный лагерь и проводит время с семьей, в которой недавно произошло пополнение. Украинский боксер в конце января в четвертый раз стал отцом, а его жена поделилась фото первой встречи чемпиона с дочкой Марией.