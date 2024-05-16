Тайсон Ф'юрі впевнений у власній перемозі в поєдинку проти Олександра Усика. "Циганський король" вважає, що розправиться зі своїм суперником немов з дитиною.

Читайте також "Буде дуже близький бій": Джо Джойс зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Фантазії Ф'юрі

Британець записав відео, в якому йому протистоїть маленький хлопчик. Таким чином Ф'юрі вирішив потролити Усика.

Уявний бій Ф'юрі з Усиком: дивіться відео

Зазначимо, що залежно від настрою Ф'юрі постійно змінює думку про Усика. Останнім часом британець видав чимало компліментів на адресу українського чемпіона. Втім, того ж дня "Циганський король" міг вилити купу словесного бруду на свого суперника.

Натомість Олександр Усик заявив, що не слідкує за висловлюваннями ексцентричного британця. Українець сконцентрований на підготовці до бою, в якому визначиться абсолютний чемпіон хевівейту.

Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. За цей поєдинок боксери отримають космічні гонорари.