Ця подія стане епохальною. Вперше в історії дивізіону на кону стоятимуть усі чотири чемпіонські титули головних світових боксерських організацій – WBC, WBA, IBF та WBO.

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Скільки грошей Усик і Ф'юрі отримають за бій

Такий статус поєдинку матиме й відповідну оплату від організаторів. Вони дуже високо оцінили цю подію та підписали з боксерами контракти, за якими кожен з них отримає рекордні гонорари у своїй кар'єрі.

Попри те, що наразі трьома поясами володіє українець, а британець лише одним, більше за бій отримає саме "Циганський король". Його гонорар буде майже рівно вдвічі більшим.

Повідомляється, Тайсон Ф'юрі заробить за поєдинок 69 мільйонів доларів, а Олександр Усик – 34. Це гарантовані суми, які не будуть залежати від результатів продажу телетрансляції битви, що для зірок боксу є звичайною практикою.

Цікаво. Це також рекордний гонорар в історії українського боксу. Попри тотальну домінацію братів Кличків у хевівейті протягом десятиріччя, вони ніколи не мали такий рівень доходів.

Нагадаємо, що офіційним транслятором поєдинку Усик – Ф'юрі в Україні є медіаплатформа Megogo. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, огляд усіх головних подій у день бою та відеоогляд після його завершення.