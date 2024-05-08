Для цієї пам'ятної події організатори створили спеціальний пояс, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він оздоблений золотом і сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Пам'ятний подарунок чемпіону

Проте це буде не єдиний унікальний подарунок для переможця. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх презентував ще один приємний приз.

Тріумфатор поєдинку за абсолют отримає також спеціальний годинник "Jacob & Co". Один екземпляр дістанеться новому чемпіону, а ще один буде продано на аукціоні "Sotheby’s", вторговані за нього гроші підуть благодійній організації “Make-A-Wish International”.

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Нагадаємо, що бій відбудеться 18 травня на "Kindom Arena". Переможець стане першим абсолютом надважкої вагової категорії за останні 25 років.

Довідка. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та відеоогляд поєдинку. Офіційним транслятором бою є OTT-платформа Megogo.

Зазначимо, що між боксерами також відбудеться згодом реванш. Він був під питанням, проте Туркі Аль аш-Шейх оголосив, що друга битва відбудеться вже у жовтні 2024 року.