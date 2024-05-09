Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила забрати свій титул у переможця бою за абсолют. Це відбудеться через два тижні після поєдинку.

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Чому пояс IBF заберуть в абсолютного чемпіона

Річ у тім, що організація вважає свій чемпіонський пояс IBF простроченим. Олександр Усик, який володіє титулом, повинен був провести обов'язковий захист проти хорвата Філіпа Хрговича.

Однак через тривалу епопею за абсолют українець не мав можливості провести цей бій. IBF вирішила не чекати Усика та призначила на 1 червня бій обов'язкового претендента Філіпа Хрговича та Даніеля Дюбуа.

Таким чином IBF забере свій титул в абсолютного чемпіона світу через два тижні після бою в Ер-Ріяді. Тому в реванші Усика та Ф'юрі, який запланований на середину жовтня 2024 року, стоятимуть лише три титули. Звання абсолюту вже буде не актуальним.

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