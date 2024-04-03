Український чемпіон проведе поєдинок в андеркарді "бою століття" Усик – Ф'юрі

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться вечір боксу. Головною його подією стане битва Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Головному бою передуватимуть дев'ять зустрічей. В одній з них на ринг вийде ще один українець.

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На шляху до ювілейної перемоги

Боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок проти португальця Октавіу Пудівітра (9-1, 4 КО). Українець востаннє виходив на ринг 10 лютого, коли вже у другому раунді нокаутував 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі.

У тому поєдинку Лапін захистив титул IBO Continental, який завоював 26 серпня в андеркарді бою Усик – Дюбуа.

Октавіу Пудівітр свій останній бій провів у грудні, коли достроково здолав Хуана Боаду.

Що відомо про Даніеля Лапіна

Народився в Польщі в місті Вроцлав, але зростав у Криму

Займається боксом з 6 років, наразі виступає у напівважкій вазі

Дебютував на професійному рівні у 2020 році

З того часу провів дев’ять переможних боїв та є володарем титулу IBO Continental.