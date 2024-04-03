Суперником українця був Деон Ронні Гейл. Боксери мали вийти в ринг на місяць раніше, проте тоді американця заарештували, коли він уже прямував на бій, пише 24 Канал.
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Впевнена перемога українського боксера
Цього разу все обійшлося без ексцесів. Українець відзначив своє повернення у бокс переконливою перемогою.
Вже у третьому раунді Сіренко провів серію ударів та змусив опонента взяти коліно, після цього Гейл уже не зміг піднятися. Рефері відрахував до десяти та зафіксував дострокову перемогу українця.
Дивіться відео з нокаутом Сіренка