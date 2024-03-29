У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Став відомий андеркард бою Усик – Ф'юрі
Стало відомо, що в андеркарді пройде бій Франка Санчеса та Агіта Кабайєла, а переможець, ймовірно, стане обов'язковим претендентом на титул WBC надважкої ваги.
У крузервейті за титул IBF поб'ються Джей Опетая та колишній опонент Усика Майріс Брієдіс. За титули IBF та IBO у другій напівлегкій вазі змагатимуться Джо Кордіна та Ентоні Какейс.
Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.