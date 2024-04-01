Напередодні було оголошено андеркард боксерського шоу, яке відбудеться у Саудівській Аравії. Список боїв, які будуть передувати головній битві багатьох уболівальників не вразив.

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Різка реакція організатора бою Усик – Ф'юрі

На чималу критику поціновувачів боксу, які обурилися, що у програмі не буде жодного по-справжньому зіркового поєдинку відреагував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Він вважає, що чимало боїв зі списку заслуговують на увагу та різко висловився у бік хейтерів.

Потужний кард для всіх шанувальників боксу, який містить щонайменше 3-4 поєдинки, які легко можуть стати головною подією. Всім, хто шукає неякісні або дивні "клоунські" бої – шукайте в іншому місці. Ми прагнемо надавати виняткові карди для фанатів.

Нагадаємо, що 18 травня перед боєм Усик – Ф'юрі відбудеться елімінатор WBC між кубинським боксером Френком Санчесом та німцем Агітом Кабаєлом.

Також в андеркарді відбудуться бої: Маїріс Брієдіс – Джей Опетая, Джо Кордіна – Ентоні Какаче, Сєргєй Ковальов – Робін Сафар, Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб, Мозес Ітаума – Ілля Мезенцев, Айзек Лоу – Хасібулла Ахмаді та Девід Ніка – Майкл Зейц.



Андеркард бою Усик – Ф'юрі / Фото з соцмереж Туркі Аль аш-Шейха

Нагадаємо. Бій Олександа Усика й Тайсона Ф'юрі мав відбутися ще наприкінці грудня 2023 року й тоді планувався супервечір боксу з поєдинком Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Але спочатку Ей Джей та "Бронзовий бомбардувальник" не домовилися, а згодом Тайсон Ф'юрі отримав пошкодження в бою з Френсісом Нганну, після чого ще раз травмувався під час спарингу за 2 тижні до бою з українцем, який мав відбутися 17 лютого.