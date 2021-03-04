Усик – Джойс: нові деталі поєдинку

Джерело:Boxing Social
Команда непереможного Олександра Усика досі не домовилися про бій з Джо Джойсом. Сторони боксерів все ще узгоджують деталі зустрічі, хоча команда Джойса повідомила позитивні новини.
Френк Уоррен, промоутер Джо Джойса, заявив, що сторони дійсно ведуть перемовини. За його словами, ситуація проясниться наступного тижня.
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Ми ведемо переговори, все ще перебуваємо на етапі переговорів. Сподіваюся, ми прийдемо до того, до чого повинні прийти, щоб влаштувати цей поєдинок. Ми спілкуємося, і я сподіваюся, що домовимося про бій. Я думаю, ми про все дізнаємося десь на наступному тижні,
– сказав Уоррен.
Разом з тим, Уоррен заявив, що далеко не факт, що на кону поєдинку буде тимчасовий титул чемпіона WBO. Також зі слів Уоррена можна зробити висновок, що бій ще не відправлений на промоутерські торги.
"Чи призначила WBO цей поєдинок за тимчасовий титул? На цей момент все залежить від переговорів. Якщо ми не зможемо домовитися, то тоді вони відправлять бій на промоутерські торги", – підсумував промоутер.