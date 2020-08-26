Чісора прийняв дату бою від Усика: коли відбудеться поєдинок
Другий поєдинок Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться вже у жовтні 2020 року. Команда Дерека Чісори, який стане суперником Усика, погодилася, щоб поєдинок відбувся 31-го жовтня.
Едді Хірн, промоутер Чісори, розповів, що розмовляв з менеджером Усика – Олександром Красюком з K2 Promotions. Про це повідомляє vRINGe.
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Менеджер Чісори жаліється на тиск Усика
Хірн сказав, що відчуває тиск щодо організації бою, адже команда Усика постійно турбує його.
Він (Красюк, – Спорт 24) сказав, що вони готові. Вони постійно надзвонюють, і тиск на нас у плані організації бою наростає. 31 жовтня – на цю дату ми підписалися,
– сказав Хірн.
Едді Хірн додав, що організація поєдинку залежить від епідеміологічної ситуації.
"Але все залежить від ситуації з відвідуваністю, міжнародними пасажирськими перевезеннями і орендою арени", – повідомив функціонер.
Усик – Чісора: головне про бій
Поєдинок Усик – Чісора мав відбутися 23 травня в Лондоні. Однак через пандемію коронавірусу його перенесли на невизначений термін.
У випадку перемоги над Чісорою український боксер повинен провести бій за титул WBO. Його володарем є Ентоні Джошуа.