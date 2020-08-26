Другий поєдинок Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться вже у жовтні 2020 року. Команда Дерека Чісори, який стане суперником Усика, погодилася, щоб поєдинок відбувся 31-го жовтня.

Едді Хірн, промоутер Чісори, розповів, що розмовляв з менеджером Усика – Олександром Красюком з K2 Promotions. Про це повідомляє vRINGe.

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Менеджер Чісори жаліється на тиск Усика

Хірн сказав, що відчуває тиск щодо організації бою, адже команда Усика постійно турбує його.

Він (Красюк, – Спорт 24) сказав, що вони готові. Вони постійно надзвонюють, і тиск на нас у плані організації бою наростає. 31 жовтня – на цю дату ми підписалися,

– сказав Хірн.

Едді Хірн додав, що організація поєдинку залежить від епідеміологічної ситуації.

"Але все залежить від ситуації з відвідуваністю, міжнародними пасажирськими перевезеннями і орендою арени", – повідомив функціонер.

Усик – Чісора: головне про бій

Поєдинок Усик – Чісора мав відбутися 23 травня в Лондоні. Однак через пандемію коронавірусу його перенесли на невизначений термін.

У випадку перемоги над Чісорою український боксер повинен провести бій за титул WBO. Його володарем є Ентоні Джошуа.