Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа, – брат Тайсона Ф'юрі
Джерело:Boxing News TV
Непереможний Олександр Усик зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Боксери мають провести бій на початку осені.
Ф'юрі: Не можна недооцінювати Усика
Хьюї Ф'юрі, двоюрідний брат чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, оцінив шанси Усика та Джошуа здобути перемогу.
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За слова Ф'юрі, Усик та Джошуа – хороші боксери. Він вважає, що українець стане найскладнішим суперником для британця.
Це хороший бій. Не можна недооцінювати Усика – він хороший, незручний для суперників боксер. Джошуа теж хороший боєць, який постійно прогресує. Треба віддати йому за це належне. Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа,
– сказав Хьюї.
Родич чемпіона світу додав, що будь-який важкий удар Джошуа може завершити бій для Усика.
"Усик продовжує вчитися, він дуже розумний боксер. Подивимося, чи створять проблеми габарити Джошуа. Будь-який потужний удар може завершити бій", – резюмував боксер.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Британський промоутер Едді Хірн заявив, що бій відбудеться 25 вересня. Усик та Джошуа зустрінуться у Лондоні. Бій пройде на стадіоні "Вемблі" або арені "Тоттенхема".
- Усик – офіційний претендент на титул WBO. Та на кону поєдинку стоятимуть всі титули британського чемпіона – WBA, WBO, IBF.
- Усик може стати першим чемпіоном світу у двох вагових категоріях з часів Евандера Холіфілда та Девіда Хея. Холіфілд та Хей ставали чемпіонами світу у першій важкій та важкій вагах.
- Олександр Усик був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Усик і Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року.