Ф'юрі: Не можна недооцінювати Усика

Хьюї Ф'юрі, двоюрідний брат чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, оцінив шанси Усика та Джошуа здобути перемогу.

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За слова Ф'юрі, Усик та Джошуа – хороші боксери. Він вважає, що українець стане найскладнішим суперником для британця.

Це хороший бій. Не можна недооцінювати Усика – він хороший, незручний для суперників боксер. Джошуа теж хороший боєць, який постійно прогресує. Треба віддати йому за це належне. Усик стане найскладнішим випробуванням для Джошуа,

– сказав Хьюї.

Родич чемпіона світу додав, що будь-який важкий удар Джошуа може завершити бій для Усика.

"Усик продовжує вчитися, він дуже розумний боксер. Подивимося, чи створять проблеми габарити Джошуа. Будь-який потужний удар може завершити бій", – резюмував боксер.

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