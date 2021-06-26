Дата бою Усика і Джошуа – 25 вересня
Британський промоутер Едді Хірн поділився подробицями організації бою Усика з Джошуа. Він оголосив, що бій відбудеться 25 вересеня.
До теми Чекаємо офіційно оголошення, – Усик про бій з Джошуа
Не хочу зараз говорити, що ми зробимо офіційну заяву протягом двох тижнів. Вам це все вже набридло. Дата бою Усика і Джошуа – 25 вересня,
– лаконічно сказав Хірн.
Деталі бою
- Бій Усик – Джошуа пройде у Лондоні. Поєдинок прийме "Вемблі" або стадіон футбольного клубу "Тоттенхем".
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.