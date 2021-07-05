Фьюри: нельзя недооценивать Усика

Хьюи Фьюри, двоюродный брат чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, оценил шансы Усика и Джошуа одержать победу.

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По слова Фьюри, Усик и Джошуа – хорошие боксеры. Он считает, что украинец станет самым сложным соперником для британца.

Это хороший бой. Нельзя недооценивать Усика – он хороший, неудобный для соперников боксер. Джошуа тоже хороший боец, который постоянно прогрессирует. Надо отдать ему должное. Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа,

– сказал Хьюи.

Родственник чемпиона мира добавил, что любой тяжелый удар Джошуа может завершить бой для Усика.

"Усик продолжает учиться, он очень умный боксер. Посмотрим, создадут ли проблемы габариты Джошуа. Любой мощный удар может завершить бой", – резюмировал боксер.

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