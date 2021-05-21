Усик і Джошуа можуть зустрітися на "Вемблі"

Команда Олександра Усика обговорює бій з представниками британця Ентоні Джошуа. Ймовірний поєдинок може відбутися на домашній для Джошуа арені "Вемблі", що в Лондоні.

Бій може відбутися вже у серпні

Егіс Клімас, менеджер Усика, розповів про можливе місце бою українця з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

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Слова Клімаса переказав журналіст Стів Кім.

Егіс Клімас сказав мені, що стадіон Вемблі обговорюється, як місце проведення бою Джошуа – Усик у серпні,

– написав журналіст.

Поєдинок Усика з Джошуа став можливий після того, як суд змусив Тайсона Ф'юрі провести до 15 вересня поєдинок з Деонтеєм Уайлдером. Для поєдинку Ф'юрі та Уайлдера зарезервована арена у Лас-Вегасі. Сторони вже ведуть переговори.

Рішення суду зірвало бій Джошуа з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон 16 травня оголосив про бій з Ентоні. Боксери мали зустрітися 14 серпня у Саудівській Аравії.

Тепер же Джошуа має зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO. Відомий інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що для бою Усик – Джошуа є дві дати – 21 і 28 серпня.

Ентоні Джошуа тричі бився на "Вемблі". У 2017 році на цьому стадіоні Ентоні переміг Володимира Кличка.