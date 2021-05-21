Ф'юрі таки зустрінеться з Уайлдером

Все через те, що Ф'юрі доведеться битися з Деонтеєм Уайлдером. Натомість Джошуа, швидше за все, вимушений буде провести захист титулів WBA, WBO, IBF проти Олександра Усика.

До слова WBO поставила ультиматум Джошуа на 48 годин через Усика

Боб Арум, промоутер Ф'юрі, заявив про те, що Тайсон проведе третій бій з Деонтеєм Уайлдером.

Арум підтвердив інформацію інсайдерів – бій попередньо запланований на 24 липня у Лас-Вегасі (США).

Разом з тим, Арум сподівається, що бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф'юрі та Джошуа відбудеться наприкінці 2021 року. Однак менеджер сумнівається, що Джошуа переможе Усика.

Думаю, Джошуа проведе бій з Усиком. А це реально дуже хороший поєдинок. І я даю Олександру до біса хороші шанси апсетнути фаворита. Але все ж сподіваюся, що цього не станеться. Сподіваюся, що і Джошуа, і Ф'юрі здобудуть перемоги, а їх очна сутичка відбудеться у листопаді або грудні цього року,

– сказав Арум.

Повідомлялося, що Ф'юрі може відкупитися від бою з Уайлдером за 20 мільйонів доларів. Промоутер заперечив це та сказав, що розпочав переговори про бій з Уайлдером.

"Ми вже ведемо переговори з босами Allegiant Stadium, T-Mobile і MGM. До кінця тижня визначимося з ареною. Але це точно буде Вегас. Уайлдер вимагав 20 мільйонів? Я про це нічого не знаю. Але якщо він реально називав саме цю суму, то явно розумів, що йому відмовлять. Адже він гордий чувак. Його цікавить бій за титул, він хоче поквитатися з Ф'юрі за ту поразку. Ми не вели ніяких переговорів про відступні Уайлдеру", – резюмував промоутер.