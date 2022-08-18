Перемогти за Україну: як воїни ЗСУ надихали Усика на бій з Джошуа – відео

Олександр у березні відвідав шпиталь для травмованих українських воїнів на Львівщині. Вони вмовили Усика відновити професійну кар'єру та захищати честь України у боксерських рукавицях.

Вже у суботу відбудеться знаменна подія року у світі боксу. Українець Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. На кону – чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Цей двобій міг бути скасованим, адже після початку війни проти росії Олександр повернувся на Батьківщину та вступив до тероборони міста Київ.

Втім відмова від бою означала би втрату усіх титулів для Усика. Тому боксер прийняв рішення відновити підготовку до бою-реваншу проти Джошуа. Велику роль у цьому відіграли українські військові.

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У мережу потрапило відео, як у березні Олександр відвідав один із військових шпиталів на Львівщині. Там бійці ЗСУ переконали його відновити кар'єру та з гордістю представити Україну на міжнародній арені.

Як Усик зустрівся з пораненими військовими ЗСУ:

Поєдинок Олександра проти AJ запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа: