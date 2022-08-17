Всього три дні залишилось до головного бою року. Вже у суботу Олександр Усик буде протистояти Ентоні Джошуа у бої-реванші за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Сьогодні пройшла пресконференція Усика та Джошуа, на якій український боксер розважив публіку. Олександр прийшов на захід в образі козака та заспівав культову для українців пісню.

Також Усик взяв із собою плюшевого віслюка. Як він сам пояснив, це тепер його талісман, який йому дала його донька перед боєм.

Це іграшка моєї доньки. Вона дала його мені, щоб він був моїм талісманом. Вона сказала, що він має бути поруч зі мною. Тому він завжди поруч,

– пояснив Олександр.

Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа: