Rage on The Red Sea
Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, звідки пішла назва реваншу з Джошуа – Rage on The Red Sea.
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"Rage on The Red Sea перекладається як "Лють на Червоному морі". Зізнаюся чесно, коли ми приїхали на пресконференцію, самі познайомилися з назвою. Ну, трохи раніше, коли затверджували макети постерів.
Це організатори вирішили, тому що Джидда знаходиться на Червоному морі. Ми можемо глянути у віконце нашого готелю і подивитися на чудовий краєвид моря", – сказав Красюк.
Також промоутер пояснив значення у виразі слова "лють".
А чому "лють"? Ну, не такий він і лютий цей Джошуа. Бачились з ним, поспілкувалися трошки. Може, лють справді походить від Усика? А може, з'єднання Усика та Джошуа має викликати лють? Не зрозуміло. Але сам факт – гарна назва,
– долав фахівець.
Усик – Джошуа 2: головне
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня, у місті Джидда, що у Саудівській Аравії. Початок трансляції запланований на 22:00, хоча зазначають, що сам бій розпочнеться не раніше 23:00.
- Олександр зробив подарунок для своїх земляків, він викупив права на трансляцію бою, тож в Україні його можна буде переглянути безкоштовно.
- Нещодавно відбулася пресконференція за участі Усика та Ентоні. Олександр прийшов в образі козака та виконав "Ой, у лузі червона калина".
- Виїхати Усика надихнули українські військові. Бувши в Україні Усик завітав у військовий госпіталь, аби порадитися з нашими захисниками. Вони вмовляли його зустрітися з Джошуа на ринзі друге.