Rage on The Red Sea

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, звідки пішла назва реваншу з Джошуа – Rage on The Red Sea.

Читайте також Реванш Усик – Джошуа: повний перелік каналів та сайтів, де дивитися бій онлайн

"Rage on The Red Sea перекладається як "Лють на Червоному морі". Зізнаюся чесно, коли ми приїхали на пресконференцію, самі познайомилися з назвою. Ну, трохи раніше, коли затверджували макети постерів.

Це організатори вирішили, тому що Джидда знаходиться на Червоному морі. Ми можемо глянути у віконце нашого готелю і подивитися на чудовий краєвид моря", – сказав Красюк.

Також промоутер пояснив значення у виразі слова "лють".

А чому "лють"? Ну, не такий він і лютий цей Джошуа. Бачились з ним, поспілкувалися трошки. Може, лють справді походить від Усика? А може, з'єднання Усика та Джошуа має викликати лють? Не зрозуміло. Але сам факт – гарна назва,

– долав фахівець.

Усик – Джошуа 2: головне