Британці ополчились проти Усика: ще одна жертва українця ставить на Джошуа
Джерело:iD Boxing
Дерек Чісора вірить у перемогу свого співвітчизника у бою-реванші проти українця. Нагадаємо, що обидва британці вже програвали Усику.
Вже цієї ночі нас чекає бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу
Експерти та боксери діляться своїми прогнози на поєдинок. Вирішив висловити свою думку і колишній опонент Усика Дерек Чісора. Він вважає, що AJ зуміє побити українця.
Схоже, що Джошуа у чудовій формі. Він добре попрацював і чудово тренувався. Ми знаємо, що Олександр теж дуже добре тренувався, тож зараз головне – хто більше хоче перемогти. Джошуа переможе у цьому бою нокаутом. Він ризикне всім, щоб зупинити Усика десь у 6-7 раунді,
– заявив Чісора.
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Раніше в Джошуа також повірив і Тоні Беллью. Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.