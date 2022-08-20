Вже цієї ночі нас чекає бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Експерти та боксери діляться своїми прогнози на поєдинок. Вирішив висловити свою думку і колишній опонент Усика Дерек Чісора. Він вважає, що AJ зуміє побити українця.

Схоже, що Джошуа у чудовій формі. Він добре попрацював і чудово тренувався. Ми знаємо, що Олександр теж дуже добре тренувався, тож зараз головне – хто більше хоче перемогти. Джошуа переможе у цьому бою нокаутом. Він ризикне всім, щоб зупинити Усика десь у 6-7 раунді,

– заявив Чісора.

Довідка. Поєдинок Усик – Чісора пройшов 31 жовтня 2020 року в Лондоні на "Уемблі" і завершився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів. Це був останній бій Олександра перед перемогою над Джошуа.

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Раніше в Джошуа також повірив і Тоні Беллью. Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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