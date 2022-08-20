Уже этой ночью ждет бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Оппоненты будут сражаться на ринге за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша
Эксперты и боксеры делятся своими прогнозами на поединок. Решил высказать свое мнение и бывший оппонент Усика Дерек Чисора. Он считает, что AJ сумеет избить украинца.
Похоже, что Джошуа в отличной форме. Он хорошо поработал и отлично тренировался. Мы знаем, что Александр тоже очень хорошо тренировался, поэтому сейчас главное – кто больше хочет победить. Джошуа победит в этом бою нокаутом. Он рискнет всем, чтобы остановить Усика где-то в 6-7 раунде,
– заявил Чисора.
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Ранее в Джошуа также поверил и Тони Беллью. Поединок запланирован на 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше Усика против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.