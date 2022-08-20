Уже этой ночью ждет бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Оппоненты будут сражаться на ринге за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Эксперты и боксеры делятся своими прогнозами на поединок. Решил высказать свое мнение и бывший оппонент Усика Дерек Чисора. Он считает, что AJ сумеет избить украинца.

Похоже, что Джошуа в отличной форме. Он хорошо поработал и отлично тренировался. Мы знаем, что Александр тоже очень хорошо тренировался, поэтому сейчас главное – кто больше хочет победить. Джошуа победит в этом бою нокаутом. Он рискнет всем, чтобы остановить Усика где-то в 6-7 раунде,

– заявил Чисора.

Справка. Поединок Усик – Чисора прошел 31 октября 2020 года в Лондоне на "Уэмбли" и завершился победой украинца по единогласному решению судей. Это было последнее сражение Александра перед победой над Джошуа.

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Ранее в Джошуа также поверил и Тони Беллью. Поединок запланирован на 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше Усика против Джошуа: