Хто вище, важче та успішніше: порівняльні показники Усика та Джошуа
Олександр та Ентоні готові до двобою за три чемпіонські титули у надважкій вазі. Пропонуємо ознайомитись зі статистичними даними боксерів.
Олександр Усик вже сьогодні вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу
Вчора відбулася процедура зважування боксерів, де виявилось, що Олександр суттєво легший за AJ. 24 канал пропонує порівняти опонентів по кількох ключових параметрах.
|Олександр Усик
|Ентоні Джошуа
|35
|Вік
|32
|191 см
|Ріст
|198 см
|100,1 кг
|Вага
|110,9 кг
|198 см
|Розмах рук
|208 см
|19
|Бої
|26
|19
|Перемоги
|24
|0
|Поразки
|2
|68%
|% перемог нокаутом
|92%
Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
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До речі, Усик є фаворитом у бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця становить 1,66, тоді як на британця – 2,75.Нагадаємо! Перший бій суперників пройшов у вересні минулого року у Лондоні. Тоді Усик виграв у Джошуа одностайним рішенням суддів.