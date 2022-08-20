Александр Усик уже сегодня выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Оппоненты будут сражаться на ринге за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Следите с нами Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Вчера состоялась процедура взвешивания боксеров, где оказалось, что Александр существенно легче AJ. 24 канал предлагает сравнить оппонентов по нескольким ключевым параметрам.

Александр Усик Энтони Джошуа 35 Возраст 32 191 см Рост 198 см 100,1 кг Вес 110,9 кг 198 см Размах рук 208 см 19 Бои 26 19 Победы 24 0 Поражение 2 68% % побед нокаутом 92%

Поединок запланирован на 20 августа. Время – не раньше полуночи. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

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Кстати, Усик является фаворитом в бою против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,66, в то время как на британца – 2,75.

Напомним! Первое сражение соперников прошло в сентябре прошлого года в Лондоне. Тогда Усик выиграл у Джошуа единодушным решением судей.