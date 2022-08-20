Олександр Усик вже сьогодні вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Вчора відбулася процедура зважування боксерів, де виявилось, що Олександр суттєво легший за AJ. 24 канал пропонує порівняти опонентів по кількох ключових параметрах.

Олександр Усик Ентоні Джошуа 35 Вік 32 191 см Ріст 198 см 100,1 кг Вага 110,9 кг 198 см Розмах рук 208 см 19 Бої 26 19 Перемоги 24 0 Поразки 2 68% % перемог нокаутом 92%

Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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До речі, Усик є фаворитом у бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця становить 1,66, тоді як на британця – 2,75.

Нагадаємо! Перший бій суперників пройшов у вересні минулого року у Лондоні. Тоді Усик виграв у Джошуа одностайним рішенням суддів.