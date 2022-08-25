"Тримали його семеро": Джошуа ледь не побився з тренером Усика після поразки

Ентоні Джошуа був дуже емоційним після оголошення результатів реваншу з Олександром Усиком. Боксер ледь не побився з тренером українця.

Красюк: Джошуа практично торкнувся грані перемоги

Про такі подробиці розповів Олександр Красюк, промоутер українського боксера. За його словами, в Ентоні просто був викид емоцій, він нікому не бажав зла.

Читайте також Тобі не повинно бути соромно, – промоутер Усика про розмову з Джошуа після реваншу

"Як це було? Він почув вердикт і зрозумів, що програв. Психологія поєдинку була така, що він практично торкнувся грані перемоги. Як каже Усик, у восьмому раунді він побачив в очах Джошуа перемогу – Ентоні почав її усвідомлювати, від цього поразка стала ще гіршою.

Чому ці емоції? Що насправді відбувалося? Спершу він привітав, обнявся, а потім пішов до себе в куток.

Потім на Усика повісили пояси, але титул WBA не на заклейці, а на ремінці. Я закривав ремінець, щоб одягнути його на Усика. Один закрив, а другий не міг закрити. У цей момент підходить Джошуа та каже: "Дай сюди". Бере ще пояс The Ring, йде до себе в куток і викидає їх із рингу", – розповів промоутер.

З чого почався конфлікт

Потім Джошуа ненароком зачепив Ткаченка Юрія, тренера Усика. Коуч відреагував на зухвалу поведінку Ентоні.

"Ентоні проходив уздовж однієї стінки канатів, йшов дуже впевненим кроком та зачепив по плечу Юрія Івановича, тренера (Ткаченка). Юрій Іванович повернувся і каже: "Ти що?", а Джошуа завівся: "Don’t f**k with me".

Його реально почали тримати. Він хотів кидатись. Син Юрія Івановича підійшов – таке напруження. Він справді лютий, з лютими очима. Тримали його семеро. Він пішов, пірнув між канатами та побіг", – сказав Красюк.

Джошуа не стримував емоцій