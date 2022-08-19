Джошуа "здався" Усику в останній дуелі поглядів перед реваншем: відео зустрічі

У суботу, 20 серпня відбудеться другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Напередодні реваншу відбулася церемонія зважування боксерів та остання дуель поглядів.

Усик – Джошуа: остання дуель поглядів

Після церемонії зважування боксери востаннє провели дуель поглядів перед реваншем. Боксери довго дивилися одне одному в очі, промоутер британця Едді Хірн знову намагався втрутитися, пише 24 канал.

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Однак Ентоні вже ж таки не витримав гострого погляду Олександра, відвівши першим очі.

Непереможний боксер завітав на церемонію зважування в національному українському одягу: у вишиванці та шароварах.

На зважуванні перед першим боєм, у вересні 2021 року, боєм Олександр Усик показав на вагах 100 кілограмів, Ентоні Джошуа – 109 кілограмів. Раніше Амір Хан повідомляв, що український боксер набрав 15 кілограмів.

Однак це не так, Олександр показав на вагах 100, 1 кілограми, а Ентоні 110,9 кілограма.

Відео дуелі поглядів

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