Усик – Джошуа: остання дуель поглядів
Після церемонії зважування боксери востаннє провели дуель поглядів перед реваншем. Боксери довго дивилися одне одному в очі, промоутер британця Едді Хірн знову намагався втрутитися, пише 24 канал.
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Однак Ентоні вже ж таки не витримав гострого погляду Олександра, відвівши першим очі.
Непереможний боксер завітав на церемонію зважування в національному українському одягу: у вишиванці та шароварах.
На зважуванні перед першим боєм, у вересні 2021 року, боєм Олександр Усик показав на вагах 100 кілограмів, Ентоні Джошуа – 109 кілограмів. Раніше Амір Хан повідомляв, що український боксер набрав 15 кілограмів.
Однак це не так, Олександр показав на вагах 100, 1 кілограми, а Ентоні 110,9 кілограма.
Відео дуелі поглядів
Усик проведе перший захист титулів WBA, WBO та IBF
- Нагадаємо, боксери зустрінуться вдруге на ринзі 20 серпня. Сам бій розпочнеться не раніше 23:00, хоча початок трансляції запланований на 22:00. Де дивитися бій читайте за посиланням.
- На кону – чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні у вересні 2021 року.
- Нещодавно він завітав на пресконференцію з Джошуа в образі козака та виконав "Ой, у лузі червона калина". Сам же боксер не вважає це чимось незвичним. Він наголосив, що кожен українець повинен не забувати про українську етнічність та традиції.