Усик – Джошуа: последняя дуэль взглядов
После церемонии взвешивания боксеры последний раз провели дуэль взглядов перед реваншем. Боксеры долго смотрели друг другу в глаза, промоутер британца Эдди Хирн снова пытался вмешаться, пишет 24 канал.
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Однако Энтони уже не выдержал острого взгляда Александра, отведя первым глаза.
Непобедимый боксер посетил церемонию взвешивания в национальной украинской одежде: в вышиванке и шароварах.
На взвешивании перед первым боем, в сентябре 2021 года, боем Александр Усик показал на весах 100 килограммов, Энтони Джошуа – 109 килограммов. Ранее Амир Хан сообщал, что украинский боксер набрал 15 килограммов.
Однако это не так, Александр показал на весах 100,1 килограмма, а Энтони 110,9 килограмма.
Видео дуэли взглядов
Усик проведет первую защиту титулов WBA, WBO и IBF
- Напомним, боксеры встретятся во второй раз на ринге 20 августа. Само сражение начнется не ранее 23:00, хотя начало трансляции запланировано на 22:00. Где смотреть сражение читайте по ссылке.
- На кону – чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Эти титулы Александр отобрал у Энтона в сентябре 2021 года.
- Недавно он посетил пресс-конференцию с Джошуа в образе казака и выполнил "Ой, в лугу красная калина". Сам же боксер не считает это чем-то необычным. Он подчеркнул, что каждый украинец должен не забывать об украинской этничности и традициях.