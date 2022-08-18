Готовий влаштувати жорсткий бій, – Джошуа впевнений, що відправить Усика у нокаут
Джерело:Boxing News 24/7
У суботу, 20 серпня, відбудеться довгоочікуваний реванш за Участі Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери вже прибули до Саудівської Аравії.
Джошуа: Я вірю, що моїх кондицій вистачить
Британський боксер поділився своїми думками щодо реваншу. Зокрема, він прокоментував чутки про те, що Усик набрав 15 кілограмів перед реваншем.
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"Це велика вага. Я не можу сказати, чому він це зробив. Якби я набирав 15 кілограмів, то тому, що відчував би себе недостатньо великим у певній вазі. Суперваговик може набирати скільки завгодно, і Усик вирішив додати у вазі. Я б зробив це з такої причини.
Друга причина – я б бив важче, якби додав таку вагу. Я б міг краще впоратися з суперниками, тому що в попередньому поєдинку в надважкій вазі не відчував себе досить сильним.
Причин може бути море, тільки Усик здатний відповісти на ці запитання. Ти не проводиш багато часу в кімнаті з терезами. Хоч би як ти тренувався, твоє тіло адаптується до цього. Тож, ймовірно, це сталося природним шляхом", – сказав Ентоні.
Джошуа також переконаний, що зможе достроково закінчити поєдинок, нокаутувавши Усика у реванші.
Я вірю, що я готовий. Я вірю, що моїх кондицій вистачить, щоб нокаутувати Усика. Я вірю, що моя міць не зникне. Я готовий виступати та влаштувати жорсткий бій. Я не хочу давати прогнози, а просто говорю, що готовий,
– наголосив британець.
Усик – Джошуа 2: головне про бій
- 20 серпня у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, на ринзі зійдуться Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Початок прямої трансляції запланований на 22:00, однак сам бій розпочнеться не раніше 23:00.
- Напередодні реваншу боксери провели відкрите тренування. Олександр вразив місцевих шанувальників своїми запальними танцями та трюками з монетами.
- Перед пресконференцією боксерів відбулася дуель поглядів. Без усмішки Усика не обійшлося. Боксер продовжує популяризувати українську культуру закордоном. Він прийшов на зустріч з Ентоні у яскравому патріотичному вбранні. Образ непереможного боксера був продуманий до деталей, навіть зачіска відповідна.
- Ба більше, після дуелі поглядів Усик продемонстрував свої вокальні здібності та заспівав "Ой, у лузі червона калина".