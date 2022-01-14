Усик – чудовий боєць, але він не переможе Ф'юрі, – найкраща боксерка світу не вірить в українця
14 січня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:твітер Клареси Шилдс
Абсолютна чемпіонка світу в середній вазі Клареса Шилдс (11-1, 2 KO) повідомила, що їй подобається манера боксу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 KO).
Попри це американка впевнена, що українець не зможе виграти у поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 KO).
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"Хм, мені подобається Олександр Усик як чемпіон. Він чудовий боєць! Але попри сказане, він не переможе Тайсона Ф'юрі. Британець має не тільки навички, у цього хлопця також є дух! Не можна купити це лайно", – написала вона.
Усик і Ф'юрі можуть провести бій: що відомо
- На двох боксери утримують всі чотири чемпіонські пояси у важкій вазі. Усик став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, коли 25 вересня 2021 року здолав Ентоні Джошуа.
- Ф'юрі вже майже два роки володіє титулом WBC, який відібрав у Деонтея Уайлдера. Восени Тайсон захистив пояс, нокаутувавши все того ж Уайлдера.
- Українець і британець можуть визначити першого в історії абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Та обом боксерам потрібно виграти проміжні бої. Усика чекає реванш проти Ентоні Джошуа, а Ф'юрі – захист поясу проти Ділліана Уайта.
- Потенційний бій Усика з Ф'юрі увійшов до рейтингу найбільш очікуваних за версією американського каналу ESPN і британського порталу TalkSport.