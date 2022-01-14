Усик – чудовий боєць, але він не переможе Ф'юрі, – найкраща боксерка світу не вірить в українця

Абсолютна чемпіонка світу в середній вазі Клареса Шилдс (11-1, 2 KO) повідомила, що їй подобається манера боксу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 KO).

Попри це американка впевнена, що українець не зможе виграти у поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 KO).

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"Хм, мені подобається Олександр Усик як чемпіон. Він чудовий боєць! Але попри сказане, він не переможе Тайсона Ф'юрі. Британець має не тільки навички, у цього хлопця також є дух! Не можна купити це лайно", – написала вона.

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