Усику на замітку: нокаути Дерека Чісори – відео
Британський боксер Дерек Чісора, який зустрінеться з Олександром Усиком, є ветераном боксерського цеху. 36-річний британець пройшов крізь вогонь і воду та чудово знає, що таке суперважка вага.
Дерек провів 41 професійний бій і здобув 32 перемоги. 23 поєдинки Чісора виграв нокаутом. Британець має потужний удар, якого Усику слід остерігатися. Про це повідомляє 24 канал.
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Відео нокауту Чісора – Артур Шпілька
Відео технічного нокауту Чісора – Карлос Такам
Відео нокауту Чісора – Закарі Аззузі
Відео нокауту Чісора – Андрас Чомор