Британський боксер Дерек Чісора, який зустрінеться з Олександром Усиком, є ветераном боксерського цеху. 36-річний британець пройшов крізь вогонь і воду та чудово знає, що таке суперважка вага.

Дерек провів 41 професійний бій і здобув 32 перемоги. 23 поєдинки Чісора виграв нокаутом. Британець має потужний удар, якого Усику слід остерігатися. Про це повідомляє 24 канал. Дивіться також: У мене немає ненависті: Усик зарядив мотивацією перед боєм з Чісорою – відео Відео нокауту Чісора – Артур Шпілька Відео технічного нокауту Чісора – Карлос Такам Відео нокауту Чісора – Закарі Аззузі Відео нокауту Чісора – Андрас Чомор Важливо. Поєдинок Усика з Чісорою відбудеться 31 жовтня у Лондоні. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію). Усик уже в Лондоні та здав негативний тест на коронавірус.