Супертяж Девід Аллен з Великої Британії, який був спаринг-партнером Олександра Усика у підготовці до бою проти Дерека Чісори, зізнався, що українець не такий потужний як його суперник, але влучність та швидкість на рингу Олександра є просто космічною.

Британець віддає перевагу Чісорі у силі удару, але влучність є кращою в українця. Аллену сподобались спаринги з Олександром після яких Девід зробив гучну заяву, повідомляє SkySports.

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Усик – найкращий боксер

Мабуть, Усик – найкращий боксер, з яким я працював. Мені сподобалося з ним спілкуватися, він був дуже привітним. Я намагався з ним боксувати, але він швидко ставив мене на місце. Я спарингував з одним з найкращих боксерів цього покоління. Він знаходиться в топ-формі, чудові фізичні кондиції,

– заявив Аллен.

За словами британця, він не надто сильно поступався Усику у техніці боксу, а от у витривалості українцю не було рівних. Аллен зазначив, що він здатний боксувати протягом 30 секунд, а форма Олександра дозволяє робити це аж 36 хвилин. Ось це є показником різниці рівня між провідними боксерами та всіма іншими.

Спаринг-партнер виділив, що Усик володіє непоганим ударом, хоча він не надто потужний, але постійно прилітає у обличчя суперника.

"Його удар не можна порівняти за силою з ударом Чісори, він і близько не б'є так потужно. Зате ти просто не бачиш ударів Усика, він постійно влучає. З його швидкістю і точністю це викликає проблеми", – підсумував Аллен.