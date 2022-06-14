Усі хочуть залишитись грати за Шахтар, – Срна прокоментував ситуацію з контрактами легіонерів

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна розповів про ситуацію в клубі перед стартом нового футбольного сезону в Україні. За його словами, ніхто з українських гравців не просив трансфер до іншого клубу.

Срна: Українці – це справжні патріоти

Срна зазначив, що не впевнений у тому, чи доєднаються до команди іноземні гравці. Він сумнівається у тому, що вони приїдуть.

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Та він запевнив, що українські гравці хочуть залишитися в Шахтарі.

Українці – це справжні патріоти. Ніхто навіть не просив трансфер до іншого клубу. Усі хочуть залишитись грати за Шахтар. Клуб постійно на зв’язку з усіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс та розпочинати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що в країні продовжується життя,

– сказав Срна.

Директор клубу наголосив, що виступ "гірників" у Лізі чемпіонів – це вже невелика перемога. Оскільки клуб вдвічі втрачає свою домівку, проте все одно продовжує розвиватися.

"Шахтар представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це вже буде маленька перемога над агресором Росією. Клуб уже вдруге виганяють з дому, а він живий, грає в Лізі чемпіонів і не опускає руки. Російські команди не гратимуть у єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо в них ще залишиться така можливість", – додав фахівець.

Де гратиме Шахтар у домашніх матчах єврокубків