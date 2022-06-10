Не розглядає варіантів із Італії
Німецька Бундесліга значно більше приваблює Михайла Мудрика, ніж італійська Серія А. Лівий вінгер Шахтаря потрапив в об'єктив лідерів чемпіонату Італії Ювентуса та Мілана.
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За інформацією видання, український футболіст відмовив топ-клубам Італії, щоб перейти у Німеччину, де до нього інтерес проявляє Баєр. Начебто леверкузенська команда вже робила пропозицію "гірникам" щодо Мудрика.
Нагадаємо, що Мілан святкував чемпіонство у сезоні, а Ювентус став четвертим.
Наразі 21-річний гравець перебуває у розташуванні збірної України. Мудрик допомагає національній команді вдало стартувати у Лізі націй. Перша мінімальна перемога над Ірландією вже є.
За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 9 мільйони євро. Однак Шахтар захоче виручити за свого таланта не менше 20 мільйонів.
Потенційно новий клуб українця закінчив сезон-2021/2022 на третьому місці у турнірній таблиці Бундесліги. Леверкузенці здобули за 34 тури 64 очки.
Статистика Мудрика у сезоні, що минув
- У футболці Шахтаря провів 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив аж 9 результативних передач в усіх турнірах.
- Своєю грою заслужив виклик у збірну України, де вже у першому матчі відзначився дебютним м'ячем. Сталось це у контрольному поєдинку проти Боруссії Менхенгладбах (1:2).
- Контракт Михайла Мудрика з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2026 року.